Климатолог предсказала аномально сухое лето в России

Лето обещает быть теплым, однако осадков, возможно, практически не будет. Фото: pixabay

Лето обещает быть теплым, однако осадков, возможно, практически не будет. Фото: pixabay

Климатолог и метеоролог Екатерина Пестрякова рассказала, что грядущее лето может стать аномально сухим для многих регионов России.

Как объяснила специалист, на протяжении последних двух лет в Сибири господствует устойчивый антициклон, который теперь переместился на Урал. Зимой он приносит холодней ветер, а летом — горячий. Тренд последних лет показывает, что с каждым летом количество осадков снижается. «Это плохо», — передает слова Пестряковой портал URA.RU.

Климатолог также добавила, что в 2020 года на Урале зафиксировала рекордно высокое давление — на 10 мм рт. ст. выше нормы. Следствием такой аномалии является безоблачная погода, однако с точки зрения экологии это негативное явление, которые вызывает рассеивание примесей в атмосфере.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 8 января Россию «накроют» морозы.