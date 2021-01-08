Еврокомиссия назвала условие для закупки вакцины «Спутник V»

Еврокомиссия назвала условие для закупки вакцины &#171;Спутник V&#187;
На данный момент в Евросоюзе не планируют закупать российскую вакцину от коронавируса. Фото: sputnikvaccine.com

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, страны Европейского союза (ЕС) могут закупать вакцины от COVID-19 только в рамках общеевропейских переговоров.

Так глава Еврокомиссии ответила на вопрос, собираются ли страны Евросоюза приобретать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Фон дер Ляйен добавила, что ни одно европейское государство не может отклониться от этого правила и проводить параллельные консультации, передает РИА Новости.

Кроме того, по словам главы Еврокомиссии, у ЕС имеется портфель заказов на 2,3 млрд вакцин, что более чем достаточно для вакцинации населения Евросоюза в полном объеме. Также, отметила фон дер Ляйен, ЕС планирует возобновить контракт с компаниями Pfizer и BioNTech на закупку еще 300 млн доз вдобавок к уже согласованным 300 млн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что харьковская компания подала в украинский Минздрав заявку на регистрацию «Спутника V».

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