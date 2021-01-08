Станция скорой помощи в Пушкине получит пять дополнительных автомобилей

Беглов подчеркнул, что город продолжит строить современные станции скорой помощи во всех районах. «Удаленность от центра не должна сказываться на качестве медицинской помощи», - сказал он. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Беглов подчеркнул, что город продолжит строить современные станции скорой помощи во всех районах. «Удаленность от центра не должна сказываться на качестве медицинской помощи», - сказал он. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

В пятницу, 8 января, входе рабочей поездки в Пушкинский район Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов проинспектировал новое отделение станции скорой помощи №4.

Новое здание для персонала и боксы для машин скорой помощи были сданы в декабре прошлого года. Сегодня станция обслуживает 242 тысячи человек, из которых 56 тысяч — дети. На станции также трудоустроены 207 человек, 46 врачей и 135 фельдшеров. Кроме того, на базе станции обустроены две анастезиолого-реанимационные бригады.

Таким образом, почти весь Пушкинский район, население которого постоянно увеличивается, приходится на два отделения станции скорой помощи. Сейчас в автопарке станции 19 автомобилей, но очевидно, что этого количества не хватает. Для решения этой проблемы в течение 2021 года, по словам Беглова, город передаст станции еще 5 машин.

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