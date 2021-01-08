В Великобритании проводят экстренную вакцинацию медицинских работников

В Великобритании экстренно вакцинируют медицинских работников и соцработников из-за нехватки персонала в больницах и домах престарелых.

«Незамедлительно требуется провести вакцинацию работающих «на передовой» медиков и соцработников, обеспечить максимальный уровень вакцинации, а также своевременный и справедливый доступ к вакцине во всех группах сотрудников», — сообщили в руководстве Национальной системы здравоохранения (NHS) (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, в Лондоне ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой переполнения больниц из-за большого числа заболевших COVID-19. Об этом сообщил мэр британской столицы Садик Хан. Мэр написал в своем Twitter, что режим ЧС был объявлен из-за того, что распространение коронавируса вышло из-под контроля и начало представлять критическую угрозу для города. По его словам, сейчас коронавирусом болеет каждый тридцатый житель Лондона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Америке скончался врач, привитый вакциной от коронавирусной инфекции Pfizer. Препарат от болезни медицинский сотрудник получил чуть более двух недель назад.