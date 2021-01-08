На Невском собрался паровозик из трех машин

На Невском собрался паровозик из трех машин
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В пятницу, 8 января, в Петербурге на Невском проспекте произошло массовая авария. Три легковушки выстроились в «паровозик» на главной улице города.

Судя по опубликованным в соцсетях фото, машины не сильно пострадали, но у их владельцев все равно вечер был испорчен.

«Паровозик из трех машин на Невском», -сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Проехал мимо них два раза, у всех троих повреждений нет, даже царапин, видимо хочется посидеть на Невском в машине погреться», — пишет пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что транспортные средства не смогли разъехаться у торгово-развлекательного комплекса «Континент». На кадрах видно, что один из легковых автомобилей получил повреждения. У него помят бампер.

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