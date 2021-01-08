Олимпийский чемпион о спортсменах в Госдуме: ««Я бы их всех повыгонял»

Олимпийский чемпион о спортсменах в Госдуме: ««Я бы их всех повыгонял»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Фото: instagram.com/biathlon_is_my_life/

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы.

«Я бы их всех повыгонял. Вот сколько они в Думе сидят, но вы хоть одного из бывших спортсменов на трибуне видели? Им там не место», — заявил он, сообщает Sport24.

Он отметил, что с уважением относится к их спортивным достижениями, при этом заметил, что атлеты занимают чужие места.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Кабаева с успехом защитила свою работу перед ученым советом. По итогам защиты спортсменке присвоена ученая степень кандидата педагогических наук.

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