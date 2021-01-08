Демократы хотят вынести импичмент Трампу за «подстрекательство к мятежу»

Члены Демократической партии США хотят вынести импичмент президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу «за подстрекательство к мятежу».

В документе, который они подготовили говорится, что пока еще действующий глава Белого дома добровольно делал заявления, которые были реализованы «в немедленных незаконных действиях» в Капитолии, сообщает телеканал NBC.

По словам демократов, Трамп «подверг большой опасности безопасность США и институты власти».

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что массовые беспорядки в Вашингтоне, при которых было захвачено здание Сената, является внутренним делом США.