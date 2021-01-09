Тодоренко отреагировала на слухи о расставании с супругом

Тодоренко и Топалов все еще вместе. Фото: https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Тодоренко и Топалов все еще вместе. Фото: https://www.instagram.com/reginatodorenko/

Телеведущая посмеялась над многочисленными вопросами о своей личной жизни.

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала слухи о расставании с супругом Владом Топаловым. Подписчик спросил у блогера, правда ли, что брак распался. В своем Instagram-аккаунте Тодоренко опубликовала «сториз», на котором Топалов спит с ней в одной постели.

Телеведущая отметила, что супруг повернулся к ней этой ночью задом и посмеялась над слухами, распространяемыми в интернете. Напоминаем, что Тодаренко и Топалов участвовали в «Ледниковом периоде», после чего поклонники начали переживать о сохранности их отношений. Многие посчитали, что между Топаловым и его партнершей по льду Еленой Ильиных «пробежала искра».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лазарев и Топалов решили записать совместный трек к 20-летию Smash.