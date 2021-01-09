«Зенит» могут покинуть два футболиста

Игроков хотят отдать в аренду в зимнее трансферное окно.

Два футболиста «Зенита» могут уйти в аренду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает «Бобсоккер», ссылаясь на собственные источники. Речь идет о полузащитнике Леоне Мусаеве и нападающем Станиславе Крапухине.

Оба футболиста нуждаются в игровом времени и игровой практике. В случае, если будут выгодные предложения, игроки покинут «Зенит». Уточняется также, что вратарь Александр Васютин планирует оставаться в команде.

Напоминаем, что «Зенит» начнет предсезонный сбор уже 15 января. Команда улетит для этого в ОАЭ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» может купить нападающего «Гремио» Пепе за 20 млн евро. Отметим, что 23-летний бразилец Пепе является игроком «Гремио». В нынешнем сезоне нападающий провел 21 матч и отметился 8 голами, а также 4 голевыми передачами.