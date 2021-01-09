Ограбившего банк в Петербурге мужчину поймали в Сочи

Полицейские поймали подозреваемого в разбойном нападении на банковское отделение в Петербурге. После ограбления предполагаемый преступник пытался скрыться в Сочи. Его уже перевезли в Петербург.

Как сообщили в петербургском главке МВД, сотрудники уголовного розыска города совместно с оперативниками из Сочи задержали 30-летнего уроженца Хабаровского края. Его нашли в игорной зоне в Красной Поляне. По всей видимости, подозреваемый надеялся преумножить награбленные деньги в казино.

Преступление произошло 4 января. Менеджер одного из банков на Сенной площади сообщил в полицию, что отделение было ограблено. Злоумышленник в медицинской маске под угрозой похожего на пистолет предмета заставил кассира отдать ему почти 1,2 млн рублей. Затем он покинул место происшествия.

Возбуждено уголовное дело.

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