Ограбившего банк в Петербурге мужчину поймали в Сочи

Ограбившего банк в Петербурге мужчину поймали в Сочи
Подозреваемого этапировали в Петербург. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Полицейские поймали подозреваемого в разбойном нападении на банковское отделение в Петербурге. После ограбления предполагаемый преступник пытался скрыться в Сочи. Его уже перевезли в Петербург.

Как сообщили в петербургском главке МВД, сотрудники уголовного розыска города совместно с оперативниками из Сочи задержали 30-летнего уроженца Хабаровского края. Его нашли в игорной зоне в Красной Поляне. По всей видимости, подозреваемый надеялся преумножить награбленные деньги в казино.

Преступление произошло 4 января. Менеджер одного из банков на Сенной площади сообщил в полицию, что отделение было ограблено. Злоумышленник в медицинской маске под угрозой похожего на пистолет предмета заставил кассира отдать ему почти 1,2 млн рублей. Затем он покинул место происшествия.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ссора между уроженцами Узбекистана закончилась резней на Перекопской.

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