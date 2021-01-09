В Норильске 10 января будет днем траура по погибшим при сходе лавины

Место происшествия в Норильске. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Место происшествия в Норильске. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Власти города Норильск объявили 10 января днем траура по погибшим при сходе лавины у горнолыжного курорта.

Соответствующее распоряжение дал исполняющий обязанности главы Норильска Андрей Малков, сообщает ТАСС.

В день траура в Норильске приспустят флаги.

Сход лавины в районе горнолыжного курорта в Красноярском крае произошел вечером в пятницу, 8 января. Снежная масса накрыла шесть гостевых домиков, которые не относились к комплексу и сдавались в аренду. Толщина снега составила около трех метров.

Под лавиной погибли 38-летняя женщина и ее полуторагодовалый ребенок, а также 45-летний мужчина. Подросток 14-ти лет попал в реанимацию с тяжелыми травмами.

Открыто уголовное производство по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно о состоянии подростка, обнаруженного на месте схода лавины в Норильске.