В России изменились правила контроля за операциями с наличными

Такие поправки ввели для борьбы с коррупционерами. Фото: Pixabay

Такие поправки ввели для борьбы с коррупционерами. Фото: Pixabay

В России с 10 января вступают в силу поправки, усиливающие контроль за операциями с наличными. Закон направлен на совершенствование контроля за оборотом денежных средств.

Речь идет об «антиотмывочном» законе №115. Новые правила усиливают контроль за операциями с наличными средствами на сумму от 600 тыс. рублей. Также в стране теперь действует контроль почтовых переводов, снятия наличным, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тыс. рублей.

Кроме того, со следующего года будут контролировать расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, если сумма превышает 3 млн рублей.

Как отмечают эксперты, такие поправки ввели для борьбы с коррупционерами и теми, кто хочет уйти от налогов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России рост наличных побил рекорд за 10 лет в пандемию.