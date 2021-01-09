В России изменились правила контроля за операциями с наличными

В России с 10 января вступают в силу поправки, усиливающие контроль за операциями с наличными. Закон направлен на совершенствование контроля за оборотом денежных средств.
Речь идет об «антиотмывочном» законе №115. Новые правила усиливают контроль за операциями с наличными средствами на сумму от 600 тыс. рублей. Также в стране теперь действует контроль почтовых переводов, снятия наличным, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тыс. рублей.
Кроме того, со следующего года будут контролировать расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, если сумма превышает 3 млн рублей.
Как отмечают эксперты, такие поправки ввели для борьбы с коррупционерами и теми, кто хочет уйти от налогов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России рост наличных побил рекорд за 10 лет в пандемию.