Умер последний из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников

Умер последний из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников
Исааку Халатникову был 101 год. Фото: скриншот видео Youtube

Ушел из жизни советский физик, академик Исаак Халатников, который принимал участие в разработке атомной и водородной бомб. Ему был 101 год.

Информацию о смерти ученого подтвердили в Российской академии наук, в которой он работал и был старейшим сотрудником. Причина смерти не указывается. Известно, что он умер в Черноголовке. Об этом сообщает РИА Новости.

Исаак Маркович Халатников родился в 1919 году. Он получил образование в университете в Днепропетровске, а после учился в артиллерийской академии Дзержинского. Халатников участвовал в Великой Отечественной войне.

После войны он был аспирантом лауреата Нобелевской премии Льва Ландау, работал в составе группы теоретиков, выполнявших расчеты ядерного и термоядерного оружия. За эту деятельность он получил Сталинскую премию.

Почти 30 лет он был директором Института теоретической физики имени Ландау РАН.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
исаак халатников смерть физик


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Испании четыре человека погибли во время сильнейшего за 50 лет снегопада
Стало известно, зачем нужен секретный код смартфона
Умер последний из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников
У Капитолия нашли взрывные устройства и оружие в припаркованном пикапе
Вестибюль станции «Маяковская» в Петербурге закрылся на ремонт
В России изменились правила контроля за операциями с наличными
В Норильске 10 января будет днем траура по погибшим при сходе лавины
Елизавета II и принц Филипп сделали прививку от коронавируса