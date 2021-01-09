Умер последний из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников

Ушел из жизни советский физик, академик Исаак Халатников, который принимал участие в разработке атомной и водородной бомб. Ему был 101 год.

Информацию о смерти ученого подтвердили в Российской академии наук, в которой он работал и был старейшим сотрудником. Причина смерти не указывается. Известно, что он умер в Черноголовке. Об этом сообщает РИА Новости.

Исаак Маркович Халатников родился в 1919 году. Он получил образование в университете в Днепропетровске, а после учился в артиллерийской академии Дзержинского. Халатников участвовал в Великой Отечественной войне.

После войны он был аспирантом лауреата Нобелевской премии Льва Ландау, работал в составе группы теоретиков, выполнявших расчеты ядерного и термоядерного оружия. За эту деятельность он получил Сталинскую премию.

Почти 30 лет он был директором Института теоретической физики имени Ландау РАН.