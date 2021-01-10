Петербуржцев предупредили о гололедице и резком похолодании

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Петербурге в воскресенье, 10 января, ожидаются облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ожидается слабый ветер.

В ночное время суток температура воздуха будет на уровне -12 до -14 градусов, утром в пригородах местами столбики термометров покажут до -17 градусов, днем ожидается от -10 до -12 градусов.

Водителей предупредили о гололедице на дорогах и призвали соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в некоторых регионах России ожидается сильное зимнее похолодание. Настоящие морозы придут впервые в этом году вместе с арктическим воздухом. Особенно похолодания будут заметны в северной и центральной частях Европейской России.