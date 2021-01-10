Спасатели тушили вспыхнувшую ночью квартиру на улице Черкасова

Спасатели тушили вспыхнувшую ночью квартиру на улице Черкасова
Спасатели потушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В ночь на 10 января в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

В доме №11/1 на улице Черкасова загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило в 2:12.

В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Горела обстановка в однокомнатной квартире на площади 2 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось к 2:48. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Васильевском острове спасатели ликвидировали серьезный пожар. В здании проводили перелив дизельного топлива

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