В Петербурге ожидается морозный день

В воскресенье, 10 января, Петербург останется во власти морозного антициклона. Сегодня ожидается облачная погода без осадков, при этом морозы усилятся. Подробности рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров покажу -12…-14 градусов, в Ленобласти похолодает до -11…-17 градусов, на востоке температура воздуха упадет до -21 градуса.

«Такие значений на 8-9 градусов ниже климатической нормы!», — сообщил синоптик.

Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы. Минимальная температура воздуха опустилась до -13,8°. По области холоднее всего было в Винницах, где температура воздуха составила 27,3 градуса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что приход морозов будет связан с » открытием ворот для вхождения северных воздушных масс». В итоге, похолодание придет уже в эту субботу и будет повсеместным. Климатическая норма ожидается на следующий день, – в воскресенье, 10 января.