Жителям Петербурга рассказали, что делать при отравлении ресторанной едой

Причиной отравления может стать халатное отношение сотрудников к своим обязанностям и, как следствие, использование некачественных продуктов, отсутствие достаточного количества разделочного инвентаря, нарушение санитарных требований при мытье посуды и самих продуктов и т. д. Фото: pixabay

Причиной отравления может стать халатное отношение сотрудников к своим обязанностям и, как следствие, использование некачественных продуктов, отсутствие достаточного количества разделочного инвентаря, нарушение санитарных требований при мытье посуды и самих продуктов и т. д. Фото: pixabay

В Управлении Роспотребнадзора по Северной столице объяснили порядок действий в случае отравления в заведении общепита.

Наиболее опасными в отношении возможного отравления являются салаты с майонезом и сметаной, кремовые торты и пирожные, шаверма, колеты, рулеты, паштет и студень, а также плохо вымытые овощи и фрукты. В ведомстве отмечают, что если после ужина в ресторане человек замечает симптомы отравления, нужно немедленно обратиться к врачу.

Вопрос в этом случае не только в своевременной медпомощи, но и сборе доказательств: врач должен выдать заключение, которое подтвердит, что проблемы со здоровьем вызвала еда в заведении, которое посещал пациент. Кроме того, лучше сохранить чек или банковскую выписку об оплате счета в ресторане — копию документа нужно приложить к медицинскому заключению и претензии в адрес владельца предприятия общепита. Если мирным путем разрешить ситуацию не удается, придется обратиться в суд или пожаловаться в Управление Роспотребнадзора.

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