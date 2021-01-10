В Ленобласти 64 жителя сельской местности получили средства на улучшение жилищных условий

На строительство и покупку жилья выделили 184 миллиона рублей.

Власти Ленинградской области выделили средства 64 жителям в рамках программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что построить или приобрести жилье смогут жители из Приозерского, Выборгского, Тосненского, Лужского, Сланцевского, Волосовского, Гатчинского, Всеволожского, Кировского, Волховского и Киришского районов. На эти цели им выделили 184 миллиона рублей.

Известно, что часть граждан планируют построить дом, кто-то хочет принять участие в долевом строительстве, семь человек будут приобретать жилье на вторичном рынке. Потратить выделенные деньги граждане должны будут в течение года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожар в Выборге оставил без жилья скульптора Тувия Лейтмана и его супругу.