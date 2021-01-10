В Голливуде снимут фильм об истории кубика Рубика

Кубик Рубика был изобретен в 1974 году. Фото: pixabay

Кубик Рубика был изобретен в 1974 году. Фото: pixabay

Голливудские компании Hyde Parks Entertainment и Endeavor Content планируют снять целый фильм, посвященной одной из самых популярных головоломок мира — кубику Рубика.

О сюжете нового кино, как и об актерах, которые примут участие в проекте, пока нет никакой информации. Предположительно, руководить запуском фильма будет продюсер Ашок Амритрадж. Он отмечает, что будет счастлив рассказать зрителям о мире венгерского архитектора Эрно Рубика, который изобрел эту знаменитую головоломку в 1974 году. По словам продюсера, с кубиком Рубика у него связаны самые теплые воспоминания.

Примечательно, что с момента, когда изобретатель продал права на эту игрушку по всему миру продали 450 миллионов экземпляров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Новой Зеландии подошли к клону съемки сериала «Властелин колец».