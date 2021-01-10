Американские ученые создали робота изо льда для исследования Антарктиды и других планет

Исследователи все еще занимаются усовершенствованием робота, однако если у них все получится, IceBot станет самой прочной и эффективной разработкой такого рода. Фото: pixabay

Исследователи все еще занимаются усовершенствованием робота, однако если у них все получится, IceBot станет самой прочной и эффективной разработкой такого рода. Фото: pixabay

Специалисты из Соединенных Штатов создали робота IceBot, который может работать в самых экстремальных условиях.

Уникальность разработки заключается в том, что робот при поломке может восстанавливаться за счет льда. На протяжении многих лет ремонт такой техники остается главной сложностью при их удаленном использовании — они рано или поздно выходят из строя.

При этом «ледяной робот» на сегодняшний день передвигается, не рассыпаясь на куски, даже при комнатной температуре. Устройство также способно подниматься на плоскости с наклоном в 2,5 градуса. Робот весит 7 килограммов и его можно использовать не только для изучения вечных льдов Антарктиды, но даже в межпланетных экспедициях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские ученые работают над созданием робота, способного выявить онкологию и язву.