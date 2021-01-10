Несколько стран ужесточили правила въезда из-за коронавируса

Речь идет о Кубе, Великобритании, Греции.

Сразу в нескольких странах ужесточили правила въезда для туристов. Причиной стала пандемия коронавируса и ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка. Об этом пишет РИА Новости.

С 10 января станет сложнее прилететь на Кубу. Теперь туристы должны предоставить тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до вылета. После прилета туристам предстоит пройти повторное тестирование, а через пять дней сдать еще один тест.

Также ужесточаются правила въезда в Великобританию. Все приезжающие в страну должны предоставлять свежий тест на коронавирус, а те, кто прибыл из стран с высоким уровнем заражения, должны отправляться на карантин.

Туристы, прибывающие в Грецию, обязаны находиться на самоизоляции в течение недели.

При этом 21 января границы открывает Шри-Ланка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что первый случай британского штамма коронавируса выявлен в Финляндии на границе с Россией.