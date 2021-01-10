В Петербурге двое мужчин мешали ночному рейду по барам и матерились

Хулиганов задержали за их нарушение общественного порядка.

В Санкт-Петербурге в ночь с 9 на 10 января состоялся очередной рейд по выявлению заведений общепита, нарушающих запрет на работу в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.

Известно, что два хулигана пытались помешать рейдовой группе выполнять свою работу. Они вели себя агрессивно также по отношению к журналистам. Мужчины позволяли себе материться и нарушать общественный порядок, в результате их задержали. Им может грозить уголовное дело «по факту порчи оборудования съёмочной группы одного из телеканалов».

Напоминаем, что с 4 января в Петербурге возобновили работу бары, кафе и рестораны, но им нужно закрываться до 23:00.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после рейда в Петербурге опечатали два заведения. Оба заведения опечатаны после проверки, изъят алкоголь, в отношении посетителей протоколы об административном правонарушении.