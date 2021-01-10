В Киришах под окнами дома нашли школьницу с тяжелыми травмами

В Киришах под окнами дома нашли школьницу с тяжелыми травмами
Обстоятельства произошедшего уточняются. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Травмы характеры для падения с высоты. Обстоятельства инцидента выясняются.

В Ленинградской области в Киришском районе под окнами дома обнаружили травмированную девочку-подростка. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось 9 января в Киришах на улице Строителей. Что стало причиной травмирования школьницы – пока что непонятно. Известно лишь, что девочка получила повреждения, характерные для падения с высоты. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас за жизнь подростка борются врачи.

Полицейские выяснили, что девочка проживала в доме, рядом с которым ее нашли. Школьнице 13 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что розыгрыш друзей в Выборге закончился падением парня с балкона. Жительница дома на улице Харитонова сообщила в полицию, что с верхних этажей пятиэтажки упал молодой человек и громко кричит. На вид ему около 25 лет.

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