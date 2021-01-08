Розыгрыш друзей в Выборге закончился падением парня с балкона

Розыгрыш друзей в Выборге закончился падением парня с балкона
Молодой человек сорвался с балкона. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Выборгском районе Ленобласти молодой человек пытался разыграть друга, но случайно упал с высоты.

Все произошло вечером 7 января в Выборге. Жительница дома на улице Харитонова сообщила в полицию, что с верхних этажей пятиэтажки упал молодой человек и громко кричит. На вид ему около 25 лет.

Прибывший на место наряд полиции обнаружил лежащего мужчину под окнами дома. Для проведения опроса его состояние было слишком тяжелым. Медики забрали его в больницу. Перед погрузкой в автомобиль скорой помощи парень объяснил, что хотел разыграть друга — перелезть на его балкон, но случайно сорвался с высоты, передает 78.ru.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Тосно мужчину насмерть сбила машина — он катался на «санях», привязанных к другому авто.

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