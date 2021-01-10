В Ленобласти неплательщик ЖКХ с топором требовал включить воду в доме

В Ленобласти неплательщик ЖКХ с топором требовал включить воду в доме
Злоумышленник был вооружен топором. Фото: unsplash

В Приозерском районе Ленинградской области мужчина ворвался с топором в насосную и просил включить воду.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ранее злостный неплательщик ЖКХ все-таки решил вернуть долги за воду. Он оплатил все задолженности и ожидал включения воды в доме. В итоге, этого не произошло. Тогда он решил вооружиться топором и отправиться в насосную к вахтеру. Угрозы не помогли злостному неплательщику.

Кроме этого, позднее выяснилось, что воду мужчине не вернули, так как он не оплатил обслуживание самого насоса.

На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются.

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