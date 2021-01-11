Брагин прокомментировал поражение СКА

Брагин прокомментировал поражение СКА
Валерий Брагин. Фото: ХК СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение команды в матче против ЦСКА.

«Хорошая игра, было много силовой борьбы. ЦСКА лучше начал, но потом игра выровнялась. Моментами выглядели лучше мы, моментами — они. Не за горами плей-офф — идёт подготовка. Играют те, у кого лучше состояние», — отметил главный тренер.

Напомним, СКА проиграл московскому ЦСКА. Армейское дерби завершилось в овертайме со счетом 2:3 в пользу столичной команды. В составе СКА отличился Андрей Кузьменко, он забросил две шайбы, – на 13 минуте и 29-й минуте. За ЦСКА забросили шайбы Артем Сергеев, Иван Телегин и Константин Окупов. Матч завершился в овертайме.

Следующий матч состоится 12 января. СКА сыграет с ХК «Сочи». СКА занимает второе место на Западе, имея в своем активе 45 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Она завершилась победой СКА со счетом 3:2.

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