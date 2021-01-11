Комитет по молодежной политики Ленинградской области возглавит Марина Григорьева

Марина Григорьева возглавит комитет по молодежной политике Ленинградской области.

Об этом стало известно в понедельник, 11 января. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Дрозденко. Григорьева вступит на новую должность с 12 числа.

До назначения на этот пост Марина Григорьева работала зампредседателя в этом же ведомстве.

Напомним, что ранее председателем комитета был Алексей Орлов. 24 декабря он был отправлен в отставку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов назначил нового председателя Комитета по делам записи актов гражданского состояния. Указанную должность заняла Оксана Маталина.