«Петроэлектросбыт» открыл в Петербурге информационно-расчетный центр

На обслуживании потребителей изменения в структуре организации, в целом, никак не скажутся. Фото: Google View

На обслуживании потребителей изменения в структуре организации, в целом, никак не скажутся. Фото: Google View

У «Петрэлектросбыта» в январе 2021 года появился информационно-расчетный центр для работы с населением. Об этом информирует пресс-служба организации.

Отметим, что ранее на предприятии уже объявляли о планах создания структуры, которая станет ответственной за расчеты с населением Северной столице. При этом в АО «Петроэлектросбыт» отдельно подчеркнули, что изменения никак не скажутся на обслуживании рядовых потребителей.

Возглавил информационно-расчетный центр Денис Шабарин, предыдущим местом работы которого была аналогичная должность в структуре Ленинградской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что только за первые три дня 2021 года от жителей Санкт-Петербурга поступило почти 500 обращений по вопросам коммунального обслуживания. В основном горожан беспокоило центральное отопление и электроснабжение.