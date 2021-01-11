Россияне смогут дойти до Финляндии по новой туристической тропе в Ленобласти

Россияне смогут дойти до Финляндии по новой туристической тропе в Ленобласти
Новая особо охраняемая территория появится в Выборгском районе на берегу Финского залива. Фото: pixabay

В 2021 году Ленинградскую область и Финляндию свяжут сетью пеших культурных, исторических и туристических экомаршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для России создание новых экомаршрутов в Ленобласти будет первым проектом, организованным с участием Евросоюза. Проекту дали оригинальное название — «Кюренниеми — культурная ценность России и Финляндии через тропу Микаэла Агриколы».

Новая особо охраняемая территория появится в Выборгском районе на берегу Финского залива на мысу Кюренниеми. Там обустроят туристические тропы, автомобильные парковки и визит-центр.

На пеших маршрутах появятся места для отдыха, настилы для палаток, кострища. Также для проекта создадут мобильное приложение.

Бюджет проекта составил более 424 тысяч евро.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Финское правительство в очередной раз продлило ограничения на въезд в страну для иностранных туристов.

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