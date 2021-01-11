Новые офисы Газпрома хотят построить в центре Петербурга

Дочерняя организация Газпрома «Территориальная генерирующая компания №1» (ТГК-1) подала заявку на строительство в Санкт-Петербурге новых офисов для структур корпорации.

Офисный комплекс хотят расположить на Синопской набережной, рядом с заводом «Ливиз». Участки планируют арендовать на срок до 2060 года.

Если строительство офисов состоится, то организация создаст 200 новых рабочих мест. Предполагается, что комплекс начнут строить уже в феврале текущего года, сообщает NSP. В настоящее время ТГК-1 решает проблему с территориальной зоной, поскольку сейчас участки не подходят для возведения офисных зданий.

Второй офисный центр могут построить на территории Центральной ТЭЦ на Новгородской улице. Аренда земли продлится до 2063 года. Офисы создадут 400 рабочих мест.

Также организация просит скорректировать зону для участка на набережной реки Фонтанки для строительства объектов энергетики и делового управления.

Районные комиссии уже одобрили строительство, в настоящее время все зависит от решения Смольного.

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