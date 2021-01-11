В МЧС не зафиксировали глобальных потрясений в Петербурге во время новогодних праздников

С 31 декабря серьезных чрезвычайных происшествий в Северной столице не было, заявил в ходе пресс-конференции заместитель начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок.

По его словам, в период праздников спасатели совершили более тысячи выездов, случился 281 техногенный пожар. Один из таких пришелся на 1 января: на балкон 10-го этажа дома на проспекте Ветеранов залетела петарда. Огонь ликвидировали жильцы. К счастью, никто не пострадал.

Что касается пиротехники, то от нее, говорит Титенок, пострадали 8 человек, среди которых 1 ребенок — он в данный момент находится на лечении.

Отдельно специалист упомянул рыбаков. По его словам, каждый день на лед выходят 5-6 тысяч человек. Каждый рискует провалиться под лед и погибнуть. Трагических случаев пока, к счастью, не было.

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