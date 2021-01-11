Помощница первого мэра Петербурга Собчака скончалась после заражения COVID

Ректор Московского государственного технологического университета (МГТУ) «Станкин» Елена Катаева скончалась из-за осложнений, которые вызвал коронавирус.

О трагедии сообщили на сайте университета. Катаева ушла из жизни в возрасте 64 лет. В 90-х она работала в аппарате правительства и администрации президента РФ.

«Это потеря, в которую трудно поверить, и с которой невозможно смириться», — говорится в сообщении.

В вузе также выразили соболезнования родным и близким Катаевой. Она занимала должность ректора с мая 2018 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что положительный тест на выявление коронавируса сдала Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова. Она предупредила, что в ближайшее время не сможет активно работать и отвечать на звонки.