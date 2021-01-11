Названы симптомы коронавируса, на которые почти не обращают внимания

Симптомы обычно не связывают с коронавирусом. Фото: Pixabay

Симптомы обычно не связывают с коронавирусом. Фото: Pixabay

Среди них – головные боли и боли в горле.

Врач больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг рассказала, на какие симптомы коронавируса обычно почти не обращают внимания. Об этом сообщает Express.

Она отметила, что есть проявления болезни, которым не придают значения. Среди них – головные боли и боли в горле. Зараженный человек не понимает, что болен, и вступает в контакт с другими людьми, распространяя инфекцию.

Напоминаем, что среди наиболее распространенных симптомов коронавируса перечисляются следующие: повышение температуры тела, сухой кашель и утомляемость.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусолог Центра имени Гамалеи спрогнозировал победу над пандемией в России.