Названы симптомы коронавируса, на которые почти не обращают внимания

Среди них – головные боли и боли в горле.
Врач больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг рассказала, на какие симптомы коронавируса обычно почти не обращают внимания. Об этом сообщает Express.
Она отметила, что есть проявления болезни, которым не придают значения. Среди них – головные боли и боли в горле. Зараженный человек не понимает, что болен, и вступает в контакт с другими людьми, распространяя инфекцию.
Напоминаем, что среди наиболее распространенных симптомов коронавируса перечисляются следующие: повышение температуры тела, сухой кашель и утомляемость.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусолог Центра имени Гамалеи спрогнозировал победу над пандемией в России.