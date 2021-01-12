Смольный приобрел 19 здания для социальных объектов

В городе появятся новые детские сады, школы и больницы.

Власти Санкт-Петербурга в 2020 году приобрели 19 зданий для социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Известно, что на эти цели было потрачено более 5 миллиардов рублей.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что за три года был сокращен дисбаланс между жилой застройкой и созданием социальных объектов. В различных районах города благодаря этому появятся 12 детских садов, в которые смогут ходить 1,5 тысячи малышей. Также откроются две школы на 2,4 тысячи мест в Красносельском и Приморском районах.

На Чугунной улице выкупили сразу два здания, где появится больница Святителя Луки. Известно также, что в Невском районе откроется шесть стоматологических поликлиник.

В 2021 году на выкуп социальных объектов в бюджете города заложено около 8 миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга будут контролировать в онлайне достройку дорог и соцобъектов.