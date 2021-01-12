Россияне увеличила траты на новогодние праздники

Выросли статьи расходов на развлечения, транспорт и гостиницы.

Банкиры подсчитали, насколько увеличились траты россиян на новогодние праздники. Отмечается, что на развлечения и путешествия граждане потратили в общей сложности 22,5 миллиарда рублей. Это на 500 миллионов рублей больше показателя годом ранее. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ВТБ.

«При этом объем онлайн-покупок по основным категориям расходов вырос на треть — до 9 млрд рублей. В общем объеме трат их доля за год увеличилась с 30 до 40%»,

— говорится в сообщении.

Больше всего денег россияне тратили на развлечения, транспорт и на гостиницы. Также выросли расходы на траты в магазинах с алкоголем. При этом граждане стали реже ходить в заведения общепита.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы самые дорогие туры, которые покупали россияне в 2020 году. Несмотря на пандемию коронавируса, граждане все-таки выбирались за рубеж.