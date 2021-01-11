Названы самые дорогие туры, которые покупали россияне в 2020 году

Несмотря на пандемию коронавируса, граждане все-таки выбирались за рубеж.

Эксперты рассказали, во сколько обошлись самые дорогие туры 2020 года, которые смогли себе позволить россияне. Об этом пишет АТОР.

Дороже всего обошлась поездка для семьи из девяти человек. Россияне заплатили 25,7 миллионов рублей, чтобы провести на Мальдивах две недели. На втором месте по стоимости оказалась путевка на Мальдивы на 24 ночи. Граждане России заплатили за такие новогодние праздники более 23 миллионов рублей. Тройку самых дорогих туров замыкают также Мальдивы: туда поехали шесть человек на 21 ночь за 11,4 миллиона рублей.

В первой пятерке оказались поездки на Мальдивы – они оказались наиболее дорогими в прошлом году. Россияне потратились в том числе в Турции, ОАЭ и Танзании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова посоветовала оставить детей дома при поездке на юг. Она отмечает, что не стоит рисковать, поскольку транспортом точно придется пользоваться. Попова напомнила, что сезонный всплеск заболеваемости идет не только в других странах, но и в России.