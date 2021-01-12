Спасатели достают людей из искореженного ВАЗ на Просвещения

Передняя часть машины оказалась под большегрузом. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Передняя часть машины оказалась под большегрузом. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В Выборгском районе Петербурга поздним вечером произошло страшное ДТП с участием легкового авто и манипулятора. Спасатели доставали людей из искореженной машины.

Авария случилась во вторник, 12 января, на пересечении проспекта Просвещения и улицы Кустодиева. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

ВАЗ 2110 влетел в манипулятор. По словам очевидцев, внутри легковушки находились три человека. Пользователи также добавили, что прибывшие спасатели срезали крышу автомобиля.

«Пассажир сзади разбил нос. Водитель и пассажир спереди без сознания», — рассказали очевидцы.

Вся передняя часть легковушки оказалась под грузовым авто. Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино легковушка пробила ограждение и вылетела на тротуар.