Столкнувшиеся легковушки заблокировали проезд троллейбусу на Ланской

На Ланском шоссе в Петербурге произошло ДТП с участием легковых авто. Машины заблокировали проезд троллейбусу.

Авария случилась во вторник, 13 января, у дома №23. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Столкнувшиеся автомобили заняли два ряда, заблокировав проезд общественному транспорту.

«Троллейбусам не проехать», — написал автор записи.

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