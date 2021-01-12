Столкнувшиеся легковушки заблокировали проезд троллейбусу на Ланской

Столкнувшиеся легковушки заблокировали проезд троллейбусу на Ланской
Место ДТП. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На Ланском шоссе в Петербурге произошло ДТП с участием легковых авто. Машины заблокировали проезд троллейбусу.

Авария случилась во вторник, 13 января, у дома №23. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Столкнувшиеся автомобили заняли два ряда, заблокировав проезд общественному транспорту.

«Троллейбусам не проехать», — написал автор записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели доставали людей из искореженного ВАЗ на Просвещения. Машина влетела под большегруз.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп ланское шоссе новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Столкнувшиеся легковушки заблокировали проезд троллейбусу на Ланской
Спасатели достают людей из искореженного ВАЗ на Просвещения
Прилучный показал, что стало с его лицом после пластики
В Петербурге на 64% выросло число обратившихся за медпомощью горожан с COVID
СКА разгромил «Сочи» со счетом 3:1 в Ледовом
Теплоэнергетики Петербурга продолжат работать в усиленном режиме до 18 января
В Колпино легковушка пробила ограждение и вылетела на тротуар
Бородиной и Бузовой вдвое урезали зарплату после закрытия «Дома-2»