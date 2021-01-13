Психолог рассказал, как справиться с апатией после праздников

Клинический психолог Артур Гараганов рассказал, что поможет справиться с апатией после праздников.

Он отметил, что вялость и апатия после новогодних праздников могут возникнуть из-за переизбытка углеводов в рационе, поэтому имеет смысл перейти к более здоровому питанию, сообщает радио Sputnik.

По его словам, после режима вседозволенности особенно трудно перейти к режиму снижения веса, так как человек не готов к этом физически и психологически. Уменьшать дозу углеводов лучше постепенно.

Психолог также отметил, что жирная, калорийная, мучная пища дает силы и энергию только в момент, когда мы ее употребляем, а в остальное время «держит нас в апатичном состоянии».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи и психологи дали советы по восстановлению организма после новогодних праздников. Нейропсихолог Юлия Путина отмечает, что важно вернуться к прежним биологическим ритмам — резкая смена режима может ухудшить концентрацию внимания, привести к недосыпу и усталости.