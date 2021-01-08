Врачи и психологи дали советы по восстановлению организма после новогодних праздников

Врачи и психологи дали советы по восстановлению организма после новогодних праздников
Новогодние праздники выбивают организм из привычной колеи, а резкое возвращение к прежнему ритму жизни может обернуться сильным стрессом. Фото: pixabay

Для восстановления организма и его подготовке к возвращению в привычный ритм после новогодних праздников, по мнению экспертов, необходимо три дня.

Нейропсихолог Юлия Путина отмечает, что важно вернуться к прежним биологическим ритмам — резкая смена режима может ухудшить концентрацию внимания, привести к недосыпу и усталости, передает РИА Новости. Специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников советует устроить разгрузочный день, если во время праздников рацион отличался от повседневного.

Психолог Вадим Мямлин считает, что с восстановлением организма отлично справится монодиета и длительные прогулки на свежем воздухе. Отдых также можно разнообразить походом в сауну или баню, передает коллега Мямлина Ирина Ларина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в чем заключается опасность солений.

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