В Петербурге на карантине остаются 1432 человека

В Петербурге на карантине остаются 1432 человека
Петербуржцы в масках. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 37389 человек.

На карантине находится 1432 человека. Из них 1071 — на самоизоляции, 361 человек – контактные, сообщили утром 13 января в администрации Петербурга. Обработано 7095 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1155 петербургских волонтеров.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 448 203 случая заражения, выздоровело 2 825 430 пациентов, умер 62 804 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.

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