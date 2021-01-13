Первые «Лыжные стрелы» отправятся из Петербурга 17 января

Специальные пригородные поезда «Лыжные стрелы» запустят из Петербурга до лыжных баз в Ленобласти с этого воскресенья, 17 января.

Как сообщили Северо-Западной пригородной пассажирской компании, поезда будет запущены в рамках сотрудничества с петербургским комитетом по физической культуре и спорту.

«Лыжные стрелы» отвезут пассажиров в Ленобласти 17, 23, 31 января, 7, 14, 20, 28 февраля, 6, 14, 20 марта.

Поезда в направлении станции Шапки отправятся с Московского вокзала в 10:25, сделает остановку в Колпино в 10:51 и окажется в Шапках в 11:47.

Обратный поезд отправится со станции Шапки в 15:35, сделает остановки в Колпино и Обухово и прибудет на вокзал в 16:54. Электрички до станции Орехово будут отходить с Финляндского вокзала в 09:10 и прибывать на конечную станцию в 10:40.

Обратный поезд покинет Орехово в 15:15, остановится на станции Девяткино и прибудут на вокзал в 16:33.

Петербуржцы могут получить билеты на «Лыжные стрелы» бесплатно. Для этого надо обратиться в отделы физической культуры и спорта районных администраций Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 5 по 10 января Петербург и Выборг свяжут еще две дополнительных «Ласточки».