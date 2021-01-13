Рубль назвали самой недооцененной валютой мира

Российский рубль признали самым недооцененным среди других мировых валют. Однако для изучения этого вопроса были взяты не просто экономические показатели, а «индекс бигмака».

Как сообщает журнал The Economist, для расчета был взят гамбургер «бигмак», который можно купить в большинстве стран мира. При этом его цена везде находится в разном состоянии. Таким образом, одинаковый товар должен стоить одинаково во всех странах, где его можно купить. Разница в цене говорит лишь о том, что курс местной валюты занижен или завышен. Именно от этой гипотезы оттолкнулись эксперты.

Получилось, что обычный бигмак в России можно купить за 133 рубля, а в США – за 417 рублей. Чтобы стоимость была равной, доллар должен стоить в России 23,85 рублей, а не 73-74.

В итоге, эксперты составили вывод, что курс рубля занижен на 68%, а с учетом поправки на уровень ВВП страны на душу населения — на 47,3% и является самой недооцененной валютой мира.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт спрогнозировал курс доллара и евро на 2021 год.