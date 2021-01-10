Эксперт спрогнозировал курс доллара и евро на 2021 год

К сожалению, существенного понижения курса евро и доллара в прогнозах эксперта не предвидится. Фото: pixabay.com

К сожалению, существенного понижения курса евро и доллара в прогнозах эксперта не предвидится. Фото: pixabay.com

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко рассказал, какая динамика ждет курс доллара и евро на российском рынке в 2021 году.

По словам эксперта, доллар в течение года будет колебаться в пределах 70-80 рублей, а европейская валюта — в пределах 82-92 рублей, передает РИА Новости. Тимошенко добавил, что изучение клиентского спроса на валюту в 2020 году показало больший интерес к продаже долларов и евро, нежели к их покупке — эти действия составляют 53% и 47% соответственно от общего числа операций по обмене валюты.

При этом эксперт отмечает, что спрос на обмен долларов и евро в течение прошлого года был неравномерным, обостряясь то зимой, когда пандемия спровоцировала ослабление рубля, то весной, когда курсы валют стали крайне волатильными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в апреле авиабилеты начнут стремительно дорожать.