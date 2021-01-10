Россиян предупреждают о стремительном подорожании авиабилетов

"Нельзя просто так потерять пару сотен миллиардов рублей и сделать вид, что ничего страшного не произошло. Эти потери надо возвращать", - подчеркнул эксперт. Фото: pixabay

"Нельзя просто так потерять пару сотен миллиардов рублей и сделать вид, что ничего страшного не произошло. Эти потери надо возвращать", - подчеркнул эксперт. Фото: pixabay

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что с апреля цены на авиабилеты в России начнут стремительно расти.

Как считает эксперт, подорожание обусловлено текущей крайне низкой стоимостью авиабилетов и кризисом, в котором находится отрасль в целом. «Дешевле — только бесплатно», — отмечает Пантелеев, добавляя, что в нынешнем положении авиаперевозки становятся нерентабельными. Компаниям придется либо сокращать издержки, хотя они и так сведены к минимуму, либо «прекращать демпинг».

Специалист подчеркивает, что авиакомпании не могут не обращать внимания на колоссальные убытки в сотни миллиардов рублей, которые они понесли из-за пандемии. В феврале-марте билеты на самолеты, вероятно, еще останутся дешёвыми, однако уже с апреля стоит приготовиться к активному росту цен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подорожание продуктов во всем мире достигло рекорда.