Старый Новый год: история, традиции и аналоги

В ночь с 13 на 14 января наступит так называемый Старый Новый год. Gazeta.SPb рассказывает, что это за праздник такой: откуда взялся, где и как его отмечают.

В России есть негласная традиция праздновать Новый год дважды: с 31 декабря на 1 января и с 13 на 14 января. Во втором случае событие несколько противоречиво называется Старым Новым годом. Он пришел в нашу культуру в результате смены летоисчисления.

Отмечать Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января стали после 1918 года. До этого наша страна жила по юлианскому календарю, или, как еще говорят, по «старому стилю».

Напомним, юлианский календарь, разработанный группой александрийских астрономов во главе с Созигеном назван в честь Юлия Цезаря, по указу которого и был введен в Римской республике с 1 января 45 года н.э. Он был простым и удобным, но не таким точным, как григорианский, введенный папой римским Григорием XIII в католических странах в 1582 году. Разница между двумя системами исчисления составляла 13 дней и создавала массу неудобств. Поэтому был принят «Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря».

По сей день у россиян есть возможность «допраздновать» Новый год. Правда, в более спокойной обстановке, поскольку Старому Новому году не свойственна суета. Зато раньше в честь такого события было принято готовить богатый праздничный стол с кутьёй и поросёнком, а также варениками, блинами и холодцом. Семьи сначала пировали, затем отправлялись на улицу петь песни. Девушки наряжались и гадали на судьбу и женихов.

Старый Новый год, кстати, имеет особое значение для верующих. Во-первых, это прекрасная возможность, скажем так, оттянуться после строгого поста, предшествующего Рождеству. Во-вторых, Русская Православная Церковь 14 января поминает святого Василия Великого (в народном календаре это Васильев день).

Старый Новый год отмечают не только в России, но и в бывших советских республиках, странах Балтии и дальнего зарубежья, где есть много эмигрантов из бывшего СССР. В Республике Сербской (части Боснии и Герцеговины) 14 января объявлено нерабочим днем. В Македонии Старый Новый год празднуют районами: соседи выносят на улицы столы. В Уэльсе есть свой аналог — фестиваль Хен Галаг, когда дети ходят по домам и получают подарки. В Швейцарии любят колядовать и наряжаться в карнавальные костюмы.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что можно сделать с отслужившей новогодней елью. Праздничные деревья, как известно, необязательно выкидывать. Лучше сдать их в переработку, чтобы накормить животных и обеспечить их новыми подстилками.