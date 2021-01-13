Российский книжный фестиваль может впервые пройти на Дворцовой площади

Дворцовая площадь. Фото: Рixabay
Дворцовая площадь. Фото: Рixabay

Российский книжный союз рассматривает вариант проведения книжного фестиваля в Петербурге. Мероприятие может пройти на Дворцовой площади.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента союза Сергея Степашина, фестиваль должен пройти уже в этом году. Северная столица является кандидатом на принятие данного события. По словам специалиста, это позволит не только познакомить жителей Петербурга с книжными новинками, но и оказать помощь писателям, которым навредила пандемия коронавируса.

Напомним, что до этого подобное мероприятие проводилось в Москве на Красной площади. В трехдневном фестивале приняли участие более 200 издательств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Международный Петровский фестиваль огня «Рождественская звезда» посмотрели зрители из 140 стран. В этом году мероприятие состоялось в особом формате.

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Российский книжный фестиваль может впервые пройти на Дворцовой площади