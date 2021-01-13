Российские банки не хотят раскрывать причины отказа в выдаче кредита

Депутаты считают, что, если разъяснять клиентам, какая проблема лежит в основании отказа, это станет мотивацией для её решения. Банкиры несогласны. Фото: pixabay

Депутаты считают, что, если разъяснять клиентам, какая проблема лежит в основании отказа, это станет мотивацией для её решения. Банкиры несогласны. Фото: pixabay

Российские кредитно-финансовые организации выступили против обязательного раскрытия клиентам причин отказа в кредитовании, на чем, в свою очередь, настаивают депутаты Государственной Думы.

Ассоциация банков России (АБР) направила главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову соответствующее письмо, передает РБК. Представители банков объясняют, что оценка клиентов — сложный процесс и является коммерческой тайной. Объясняя каждый отказ, организации фактически предоставляют конкуретам возможность эту тайну раскрыть.

Кроме того, такое нововведение может привести к путанице самих заемщиков, поскольку у каждого банка свои критерии и подход к проверке. В АБР также уверены, что и действующая модель вполне позволяет клиентам взвесить шансы на получении кредита — дважды в год банки бесплатно предоставляют по запросу кредитную историю, которая определяет платежную нагрузку.

Помимо прочего, как отмечает глава правового управления АБР Сергей Клименко, наиболее частой причиной отказа является высокая закредитованность потенциального заемщика, что очевидно и для него самого.

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