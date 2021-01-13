В Петербурге киоски «Роспечати» будут ликвидированы полностью в ближайшее время

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти завершил производство в отношении ЗАО «Роспечать». Крупная сеть по распространению печатной продукции будет в скором времени ликвидирована.

Как сообщает «Коммерсантъ», предприятие, владевшее более чем 200 киосками в городе, исчезнет навсегда. Иск по нему поступил в суд еще в 2017 году от головной компании АО «Агентство «Роспечать». В итоге, предприятие признали банкротом в том же году и начали в отношении него конкурсное производство.

На данный момент в городе еще можно встретить киоски «Роспечати». Свою деятельность продолжают 30 точек, в которых можно приобрести прессу и сувенирную продукцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство ликвидирует агентства Россвязи и Роспечати. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, – «О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», говорится на сайте президента России.