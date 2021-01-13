Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию от COVID-19 в России

Президент России Владимир Путин поручил властям в ближайшее время перейти к массовой вакцинации населения от коронавируса.

Об этом глава государства заявил 13 января в ходе совещания с членами кабинета министров. Основной темой совещания стала борьба с распространением коронавирусной инфекции.

По словам Путина, со следующей недели необходимо перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от ковида.

Россия в августе зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную в центре имени Гамалеи. Вакцину назвали «Спутник V». Препарат создан на платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных побочных эффектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург поступили еще 20 тысяч доз вакцины «Спутник V».